PUBG'nin Karlı 'Vikendi' Haritası Oyuna Eklendi

PUBG'nin yapımcısı PUBG Corporation, uzun süredir beklenen 6X6 yeni yıl ve kış temalı karlı haritasını oyuna ekledi.

Oyuncular tarafından uzun süredir beklenen ve oyuna derinlik katması beklenen yeni harita Vikendi, bugün itibarı ile oyuncuların beğenisine sunuldu. Toplam 200 milyon indirme alan ve 30 milyon aktif oyuncusu bulunan PUBG, bu güncelleme ile birlikte popülaritesini daha da artırmayı planlıyor.

Vikendi Güncellemesi ile Düzeltilenler

iPad 2018'lerde ultra frame rate ayarlarının çalışmaması sorunu düzeltildi.

iPad Pro 12.9" modelinde çözünürlüğün belirlenmemesi sorunu giderildi.

Bazı cihazlarda daha düşük grafik kalitesi gösterilme sorunu düzeltildi.

Oyun baştan başlayınca çözünürlüğün sıfırlanması sorunu giderildi.

Sol kanaldan gelen sesin sağ kanaldan sürekli daha fazla olma sorunu giderildi.

Vikendi Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Vikendi 6x6km boyutlarında bir haritadır. Vikendi, Erangel ve Miramar’a kıyasla daha hızlı oynanır, Sanhok’a göre daha taktiksel deneyim ister.

Bekleme alanında oyuncular kar topu atabilecek.

Araçlar, karlı ve buzlu alanlarda daha çok kayıyor olacak. Buzlu arazide hızlanma yavaş olacak, hızlandıkça genel araçlarda kontrolü kaybedeceksiniz.

Oyuncular ilerledikçe, ayak izleri ve araç tekerlek izleri karlı alanlarda görülebilecek. Gözünüzü dört açın! Yakınlarınızda hareket etmiş düşmanı tanımlamak için çok yardımcı olabilir.

Not etmekte fayda var; ayak izleri ve araç tekerlek izleri kar üstünde sonusuza kadar durmayacak.

Kırmızı Alan

Kırmızı alanın ortası, oyun alanının dışında olacak.

Oyun alanı daraldıkça, kırmızı alan da daralacak.

Mavi Alan

Her maçtaki ilk daire, diğer haritalara göre çok daha küçük başlayacak ama sonraki daireler daha şiddetli değişecek.

Mavi alan çeşitliliğine ve değişik deneyimlere neden olacak.

Benzer strateji Vikendi, Erangel ve Miramar’da ilk üç aşamada olacak, Sanhok’takine benzer şekilde 4. aşamadan itibaren alan daha yavaş kapanmaya başlayacak. Böylece maçta daha dengeli, stratejili ve çatışmalı bir sürece girilmiş olunacak.

Eşya Dengesi