PUBG Mobile Toplamda 100 Milyondan Fazla İndirildi

Yaklaşık 4 ay önce Android ve iOS için kullanıma sunulan PUBG Mobile, muhteşem bir başarıya imza attı. Toplamda 100 milyon indirilmeyi aşan oyunun günlük oyuncu sayısı ise 14 milyonun üzerinde.

PlayerUnknown’s Battlegrounds'ın mobil versiyonu, kısaca PUBG Mobile; çıktığı günden bu yana çok ciddi bir oyuncu kitlesine sahip oldu. Piyasaya çıkışının ardından Xiaomi Black Shark ve Asus ROG Phone gibi oyuncu telefonlarının da çıkmasına sebep olan PUBG Mobile, yaklaşık 4 aydır Android ve iOS platformlarında yer alıyor. Oyunun her iki platformdaki toplam indirilme sayısı ise 100 milyonu aşmış durumda.

Tencent tarafından açıklanan bu indirilme sayısı, gerçekten dudak uçuklatıyor. Ancak bu sayıya Çin, Japonya ve Kore'deki indirmeler dahil edilmiş değil. Yani 100 milyondan çok daha fazla indirilme sayısına sahip olan PUBG Mobile, son zamanlarda dünya genelinde en çok oynanan oyun olmayı başardı. 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ilk haftadan en çok indirilen oyun olmayı başaran PUBG Mobile, mobil platformda hakimiyetini koruyor.

PUBG Mobile'ın etkileyici istatistikleri bunlarla da sınırlı değil. Yine Çin, Japonya ve Kore'deki oyuncular hariç olmak üzere; oyunun günlük aktif kullanıcı sayısı 14 milyonun üzerinde seyrediyor. Son zamanlarda "Mission: Impossible Fallout" ile işbirliğine giden PUBG Mobile, oyun deneyimini her güncellemeyle bir üst seviyeye taşıyor.