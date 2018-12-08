PUBG'nin Yeni Haritası Vikendi, Ne Zaman Gelecek?

Son dönemin en popüler oyunlarından PUBG'nin geçtiğimiz gün mobil ve PC için duyurduğu kış haritası Vikendi, oyunculardan büyük beğeni topladı.

Tüm dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG, yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards 2018 etkinliği esnasında ilk 6×6 haritasını duyurdu. Karlarla kaplı bembeyaz bu harita ile beraber oyuncuların hareket kabiliyetlerini artırabilmek için kar aracı ve yeni silahlar geleceği de ilk gelen bilgiler arasında.

Oyun, mobil için 20 Aralık tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacakken PC için ise bu tarih 19 Aralık. Ancak yeni harita PS4 ve Xbox One için hemen kullanılabilir olmayacak. Oyunu PS veya Xbox üzerinden oynayan oyuncuların, yeni haritaya kavuşmak için 2019'un ilk haftalarına kadar beklemeleri gerekecek.

Yeni haritada kar aracı ve yeni silahlar dışında oyun içi aksiyonlarda da bazı değişimler meydana gelecek. Oyuncuların, oyun şekillerini karlı bir zemine ve soğuk havaya göre geliştirmeleri gerekecek. Aynı zamanda oyune gelecek sunucular arası çapraz eşleşme ile oyuncular artık farklı sunuculardaki oyuncularla eşleşebilecekler.