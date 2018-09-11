E-Spor'un ilgi odağında olan oyun PUBG, bir yıldan uzun bir süredir ilk kez günlük 1 milyon aktif oyuncu sayısına erişemedi.

PlayerUnknown's Battlegrounds, ailelerini lezzetli tavuk yemekleri ile beslemeye çalışan insanlarla dolup taşmaya devam ediyor; ancak SteamDB’den gelen rakamlara göre dün, ilk kez günlük aktif oyuncu sayısı 1 milyonun altına düştü.

PUBG’nin oynanma rakamları yılın başında 3.2 milyon ile zirvede iken yılın sonuna doğru yavaş yavaş azaldı. Dün, bir milyon oyuncunun altına düştüğünde bile, 960.000 kişi hala oyunu oynuyor ve Twitch'te ise 90.000'den fazla insan PUBG oynayan yayıncıları izliyordu.

Eurogamer'ın da belirttiği gibi, dün Black Ops 4’ün beta formundaki Blackout’un kendi battle royale modunun gelişini gördük. Bu sadece Playstation 4 ön siparişleri için geçerliydi. Bu durum PUBG'nin günlük oyuncu sayılarına etki etse de ana neden olmak için yeterli değil. Çünkü; geçen ayın büyük bir kısmında, günde bir milyonun biraz üzerinde oyuncuya rastlanıyordu.

Fortnite ve PUBG arasındaki rekabet ise günlük oyuncu sayısının düşmesinde en etkili neden oldu. Fortnite'ın optimizasyon konusunda PUBG'den daha önde olması, Fortnite'ın ücretsiz olması, PUBG kitlesini azaltan ana etmenler oldu.

PUBG Corp, bu yarışma karşısında “PUBG'yi düzeltmeye” çalışıyor; resmi olarak bunun nedeni, geliştiricinin beklentileri karşılamadığını hissetmesidir. Bu, geçen ay açıklandı ve dünün rakamlarına bir tepki değildi.