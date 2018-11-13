PUBG'nin PlayStation 4'e Geleceği Açıklandı

Sony beklenen açıklamayı yaptı. Çok oyunculu oyunların başında gelen PUBG, PlayStation'a geliyor.

Son zamanların en efsane oyunlarının başında gelen PUBG (Playerunknown’s Battlegrounds), kısa sürede birçok kişiyi kendine bağlamıştı. 100 kişinin aynı anda oynayabildiği ve en güçlü olanın hayatta kaldığı oyun büyük bir hızla yaygınlaştı ve efsane çok oyunculu oyunlar listesindeki yerini aldı. Bilgisayardan sonra mobil platformlarda da kendine yer bulan oyun, PlayStation kullanıcılarını fazlasıyla bekletmişti ancak PlayStation kullanıcılarını sevindirecek haber bugün geldi: PUBG kesin olarak geliyor.

Başlangıçta ön sipariş reklamları görüldüğünde geleceğini anlamıştık ancak PlayStation Türkiye’nin resmi Twitter sayfasında paylaştığı Tweet sayesinde artık geleceğine eminiz.

Haberi alan PlayStation kullanıcıları sevinseler de akıllarında direkt olarak fiyat sorusu oluştu. PlayStation’a gelen oyunların normalden daha pahalı gelmesi sebebiyle fiyatın yüksek olacağı hakkında söylentiler Twitter’da dolaşmaya devam ediyor.

Şu an için herhangi bir fiyat bilgisi verilmese de oyunun 7 Aralık’ta geleceği biliniyor. Oyun ayrıca Türkçe metin ve arayüz desteğiyle gelecek.