PUBG'nin Son Güncellemesi ile Lig Sistemi Geliyor

PlayerUnknown's Battlegrounds, yakında alacağı güncelleme (#22) ile bir sıralama sistemine sahip olacak. Sıralama sistemi şu anda test sunucularında oynanabilirken, 2018 Ekim ayının başında tüm oyuncular için erişime açılacak.

PUBG'nin yeni güncellemesi (#22) ile gelecek olan sıralama sisteminde 8 lig olacak ve bu ligler, lig puanına göre belirlenecek. İlk 10 lig maçınızı oynadıktan sonra oluşacak olan lig puanınızla ligdeki yeriniz belirlenecek.

Diğer güncellemeler arasında, hangi haritada oynamak istediğinizi seçebileceğiniz gibi, "aynı anda birden fazla öğe ve BP'yi işleme seçeneği" sağlayan bir "Kostüm Sistemi" de bulunmakta.

Güncellemeye ek olarak, mini haritayı daha da büyütme ve arkadaşlarınızı daha rahat bulup ekleyebileceğiniz bir arkadaş listesi iyileştirilmesi bulunuyor. Aynı zamanda bazı karakter hareketi sorunları, görünmez silahlar sorunlarıyla ilgili birtakım hata düzeltmeleri de bulunuyor.

Eğer bütün güncelleme notlarını okumak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.