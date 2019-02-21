PUBG, Önümüzdeki Ay MMO Oyunu Tera'ya Konuk Olacak

Son dönemlerin en popüler Battle Royale oyunlarından biri olan PUBG'nin oyun içindeki kostümleri ve araçları, en az onun kadar popüler olan MMO oyunu Tera'da yer alacak.

Popüler Battle Royale oyunu PUBG ile 2011 yapımı olan MMO oyunu Tera, önümüzdeki ay ortak bir çalışma gerçekleştirecek. Bu güzel etkinlikle birlikte, PUBG'den alışık olduğumuz kıyafetler, silahlar, araçlar ve birçok detay Tera oyuncularıyla buluşacak.

Bu ortak çalışmanın nereden çıktığını merak edecek okuyucularımız için açıklayalım; PUBG ve Tera, Bluehole adlı yapımcının oyunlarıdır. Yani aynı evin çocukları diyebiliriz. Bluehole'un bu etkinliği gerçekleştirmesi işin özünde oldukça akıl dolu bir fikir. Çünkü Tera, uzun yıllardır oyuncu kitlesini elinde tutamadığı için unutulmaya başlıyordu. PUBG gibi son derece popüler olan bir oyunun adını Tera ile yan yana göstermek, Tera'nın eski zamanlarına dönmesine yardımcı olabilir.

Bahsi geçen bu etkinlikle birlikte, Tera'da yer alan Highwatch bölgesi tamamen PUBG atmosferiyle süslenecek. Ek olarak, oynaması tamamen ücretsiz olan oyuna etkinlik sürerken giriş yapan oyuncular çeşitli hediyeler de kazanabilecekler.

5 Mart'ta başlayacak olan bu etkinlik hakkında daha fazla detay içeren resmi tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.