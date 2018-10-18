PUBG, PC Oyuncularına Ücretsiz BP Dağıtacak

Yaşanan son sunucu hatasından ve bağlantı problemlerinden sonra PUBG Corp. PC oyuncularına ücretsiz oyun içi eşya ve yine oyun içinde kullanılan 20.000 'savaş puanı' dağıtacak.

Çevrimiçi oyunlarda sunucu hataları çok sık olmasa da yaşanır ve aslında oyuncular bu tür durumlara alışık. PUBG'de de PC oyuncuları böyle bir sorunla karşılaştı ve oyuncular eşleştirme ve bağlantılarda bir süre sorunlar yaşayıp hatalarla karşılaştı.

Benzer sorunlarla sıkça karşılaşan oyunculara zeytin dalı uzatan PUBG Corp., PC oyuncularına 23 Ekim tarihine kadar oyuna giriş yapmaları durumunda sahip olabilecekleri bir kostüm ve 20.000 savaş puanı (BP) hediye edeceğini açıkladı.

'Black Beanie with Headphones' oyuncuların çok da ilgisini çekmese de 20.000 savaş puanı pek çok oyuncuyu memnun edecek bir hediye. Attığı tweet ile oyuncularından özür dileyen PUBG Corp'un bu hareketi ise oldukça hoş. Ancak tabii ki hediyelerle gönül almaktan ziyade oyunda yaşanan sorunların çözülmesi daha önemli ve oyuncuların da beklentisi artık bu tür sorunların yaşanmaması olacaktır.