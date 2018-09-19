PUBG, Sonunda PlayStation 4'e Geliyor!

PUGB hayranlarına müjde! Sonunda beklenen an geldi ve PUBG'nin PS4'e geleceği bilgisi ortaya atıldı. Tarihi daha belli olmasa da PUBG yakın zamanda konsollarda olacak.

PlayerUnknown's Battlegrounds, bilinen adıyla PUBG, sonunda PlayStation 4 konsollarına geliyor gibi görünüyor. Bir yıldan fazla bir süredir iOS ve Android mobil cihazlarında büyük bir kitleye hitap eden PUBG'nin, bu ay Kore oyun derecelendirme panosunda PS4’te yayınlanacak versiyonu görüldü.

Sızdırılan bilgiler hakkında şu an için resmi bir açıklama gelmese de aynı derecelendirme panosundan yapılan Fortnite’ın Nintendo Switch’e geleceğine dair bilgi doğru çıkmıştı. Yani bu yeni iddianın gerçek olması oldukça mümkün görünüyor. İki rakip ve popüler oyunun konsollara geçişi yavaş yavaş başlıyor diyebiliriz.

PUBG’nin PlayStation’a gelişi bir yıl içinde gerçek olacakmış gibi görünüyor. Sadece PS4 değil, diğer konsollara açılması da gerçekten an meselesi olabilir. Oyunun PlayStation 4 kullanıcılarına ulaşması ise PUBG’yi olduğundan daha popüler hale getirebilir. Bu süreçte, yeni haberler gelene kadar sadece biraz sabırlı olup beklememiz gerekiyor.