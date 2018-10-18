PUBG'nin Türkiye Fiyatına Sürpriz Bir Zam Geldi

Piyasayı kasıp kavuran rakibi Fortnite: Battle Royale'in aksine ücretli modelden vazgeçmeyen PUBG cephesinden keyifsiz bir haber geldi.

PlayerUnknown's Battlegrounds, kısa adıyla PUBG, uzunca süredir oyun dünyasının gündemini en çok meşgul eden oyun oldu. Ancak sol kulvardan yavaş yavaş kendisine yaklaşan Fortnite, hem oyuncu sayısıyla hem de popülaritesiyle PUBG'yi geride bırakmayı başardı.

Bildiğiniz gibi PUBG piyasaya çıktığından beri sadece bir kere indirime girmişti; Temmuz ayında 69 TL'den 46 TL'ye düşen oyunun fiyatı o dönemden sonra hep 69 TL olarak sabit kalmıştı. Keza oyun piyasaya çıktığından beri 29 dolar etiketini koruyordu.

Bugün itibarı ile Steam'in Türkiye fiyatına şok bir zam geldi. Hiç kimsenin beklemediği anda oyunun fiyatı 69 TL'den 87 TL'ye yükseltildi. %30 oranında zamlanan oyunun ülkemizdeki akıbeti bu gidişle hiç iyi olmayacak gibi görünüyor. Karşısında oynamasız ücretsiz bir rakip varken ve ivmesini artırmışken bu zammı hiç de mantıklı bulmadığımızı söylemeliyiz.