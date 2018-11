PUBG ve Diğer Birçok Oyun, Xbox Game Pass'e Geliyor

Her ne kadar birçok kişi X018'te çıkan oyunlara odaklanmış olsa da Microsoft, Xbox Game Pass ile birçok büyük gelişmelere imza attı. Şirketin Netflix benzeri abonelik servisi, bu ay ve gelecek ay için yeni oyunlara sahip olacak.

Microsoft bu ay Xbox Game Pass'e gelecek 5 oyunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şirket şimdiyse gelecek haftalarda servisin sunacağı oyunları açıkladı. Bu oyunlardan en büyüğü elbette PUBG. PUBG'nin bu servise geliyor olması oldukça önemli; çünkü oyun yakın zamanda PlayStation 4 için de çıkacak. Hatırlayacak olursak Microsoft, oyunu X018'den hemen önce herkese bedava indirmeye sunmuştu.

PUBG ile birlikte Microsoft, Thief of Thieves, Agents of Mayhem, MXGP3 ve Thomas Was Alone oyunlarını da Game Pass'e 22 Kasım'da getiriyor olacak. Aralık ayında ise şirketin başka büyük bir ismi de servise ekleme planları var: Ori and the Blind Forest. Bu oyunla beraber Kingdom Two Crowns ve Hellblade: Senua’s Sacrifice de Game Pass'e gelmiş olacak.

Bağımsız geliştiricilerin bazı oyunları da servise gelecek. Bunlar arasında Aftercharge, Supermarket Shriek, Mutant Year Zero, Patologic 2, Good Life, Void Bastards ve Secret Neighbour var.