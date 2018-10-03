Call of Duty Mobile'dan İlk Oyun İçi Görüntüler Geldi

Geçtiğimiz yaz sonunda gelen haberlerle oyuncuları merak içinde bırakan Call of Duty Mobile'dan ilk görüntüler ortaya çıktı.

Adından ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında ortaya çıkan bazı haberlerle bahsedilen Call of Duty Mobile'dan ilk görseller de geldi. PUBG ve Fortnite'a sağlam bir rakip olacağı düşünülen oyunun ne zaman çıkacağı hakkında ise henüz herhangi bir bilgi mevcut değil. Tahminler ise 2019'un başlarında oyunun mağazalardaki yerini alacağı yönünde.

Oyunun birden farklı telefonda test edildiğini gösteren yeni oyun içi görüntüler sayesinde grafikler ve haritalar hakkında da fikir edinmek mümkün. Call of Duty Modern Warfare’den Shipment, Black Ops serisinden Nuketown ve Modern Warfare 2′de bulunan Highrise gibi sevilen haritaların oyunda yer alacağını gösteren görüntülere bakıldığında oyunun grafiklerinin de oldukça etkileyici olacağı görülüyor.

Call of Duty Mobile'ın ilk olarak Çin'de çıkış yapması bekleniyor. Oyunla ilgili bir diğer öngörü ise PUBG ve Fortnite gibi oyunları geride bırakarak büyük bir başarı yakalayacak olması. Ancak daha fazla detay gelmeden bu konuda yorum yapmak çok da mantıklı olmayacaktır gibi görünüyor.