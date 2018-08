PUBG vs Fortnite: Hangi Oyun Daha Başarılı?

Ağustos ayı şüphesiz Fornite ve PUBG Mobile rekabetinin zirvede olduğu ay oldu. PUBG Mobile'ın yeni güncellemesi, Fornite'ın Android'lere gelişi dengeleri değiştirmeye başladı bile.

Ağustos ayı yeni amiral gemileri ve yaklaşmakta olan IFA 2018 teknoloji etkinliğinin yanı sıra PUBG ve Fornite hayranları için de oldukça önemli bir ay. Duymayanlar için söyleyelim, PUBG Mobile bazı bölgelerde Play Store’da mevcut; Android işletim sistemli cihazlar içinse Fornite Android Beta oynanmaya hazır!

Fornite’ın Android Beta’sı sadece Epic Games web sitesinde yer alıyor ve Google Play Store ya da başka web sitelerden indirilemiyor. iOS işletim sisteminde biraz zaman geçirmesinin ardından Fornite artık Android’e hazır! Sadece iOS’a hizmet veren Fornite, Android’e ilk olarak Galaxy Note 9 ve Tab S4 ile giriş yapmıştı. Geliştirilen Android Beta sürümü ile artık diğer mobil cihazlardan da Fornite Battle Royale oynanabiliyor.

PUBG Mobile ise Temmuz ayında gelen güncellemesiyle klanlar, savaş modu ve bir yeni keskin nişancı tüfeği getirdi. PUBG için şu an her şey yolunda görünüyor ama Fornite için aynısı söylenemez. Android Beta sürümü daha şimdiden çeşitli sorunlar yaşatmaya başladı bile. Yaşanan bazı performans sorunlarının giderilmesi için kötü başlayan Fornite, bir an önce işleri yoluna koymalı.

PUBG ile arasında kıyasıya bir rekabet varken ve hayli popülerleşmişken Epic Games, Fornite’ı gerçekten geliştirmeye odaklanmalı. PUBG Mobil geliştiricisi Tencent Games, iPhone ya da Samsung Galaxy’si olmayan kullanıcılar için oyunun Lite sürümünü geliştirmiş ve başarılı bir güncelleme sağlamışken; Fornite hatalarla dolu Android sürümüyle oldukça geri de kalmış gibi görünüyor. Yine de önümüzdeki dönemde Fortnite hatalarını giderdikçe daha rahat rekabet etmeye başlayacaktır.