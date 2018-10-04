Playerunknown's Battlegrounds, yani PUBG'nin PC sürümü çok önemli yeniliklerle güncelleniyor.

PUBG PC sürümü, dün oyunun mobil versiyonundan ilham alınan sıralama sistemini tanıtan yama 22'ye geçti. Ayrıca yeni yamada anti-hile özellikleri daha da geliştirildi, iyileştirme seçenekleri ve bırakılabilir ögeler için tekerlek tarzı hızlı seçim menüsü gibi bazı yenilikler yer alıyor.

Yeni sıralama sistemi hakkında konuşmaya devam edelim. Yeni sistemde en düşük derece Bronz olarak geçmekte, en üst derece Grand Master, yani büyük usta. Bu en üst dereceye ulaşmak için toplam 8 farklı dereceyi basamak basamak geçmeniz gerekmekte. Dereceler kazanılmış rank puanlarına göre belirleniyor ve 10 maç sonrasında otomatik olarak atanıyor. Oyuncular daha sonra oyun içi performansa bağlı olarak dereceler arasında aşağı veya yukarı yönlü oynamalar yapabilirler.

Yama 22'de ayrıca bazı yeni anti-hile güncellemelerinin de olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Bu güncellemelerin hepsi PUBG Corp tarafından yapıldı. Sistemin nasıl çalıştığı henüz açıklanmadı ancak şimdiden bazı kullanıcılar bu yeni yama sonrası hesaplarının devre dışı kaldığından bahsediyor.

Son olarak PUBG Corp, harita seçim sistemini yoğun rağbet üzerine geri getirdiğini belirtti. Ayrıca Xbox One sürümünde tam sürüme terfi eden PUBG, aynı şeyi yakın zaman içinde PS4 için de yapabilir. Sıralama sistemleri genel olarak baktığımızda oyunculara, kendi denkleri oyuncuları sunduğu için zorlanmalarını ve keyif almalarını sağlayan bir uygulama. Aynı şeyin PUBG için de geldiğini görmek güzel ve mutlu edici.