PUBG'ye Gelecek Ay 'Antrenman Modu' Eklenecek

PUBG'nin bir süredir beklenen yeni modu ortaya çıktı: Buna göre artık oyunda bir antrenman modu da bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde PUBG yapımcılarının, oyundaki sorunları düzeltmek ve oyuncuların isteklerine kulak vermek için FIXPUBG isimli bir site tasarladığı haberini paylaşmıştık. Görünen o ki bu çalışma ilk meyvelerini veriyor ve oyuna bir 'antrenman' modu ekleniyor.

Bu modda yapımcıların iki amacı olacak: Birincisi sunucuları ve oyunu test edecek yeni bir mod getirmek; bu sayede hem oyuncular 5 ile 20 kişilik haritalarda yeteneklerini geliştirecek hem de yeni oyuncular için oyuna bodoslama dalmadan her şeyi öğrenecekleri bir alan sunacak.

Oyuncuların 2x2 kilometrelik bir alanda, loot yapma, atış talimi, bot ve araç kullanımları gibi istedikleri gibi zaman geçirebilecekleri bu mod, hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için biçilmiş kaftan olacak.

Gelecek ay içerisinde hem season pass satın alan hem de almayan bütün oyunculara açık olacak moddan bazı ekran görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz:





