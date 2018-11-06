PUBG'ye Joker ve Harley Quinn Kostümleri Geliyor

DC ile iş birliği gerçekleştiren Bluehole, popüler battle royal oyunu PUBG'ye Suicide Squad filmi ile gönüllere taht kuran Joker ve Harley Quinn karakterlerinin kostümlerini getiriyor.

Battle Royal oyunlarının son bir yıla damga vurduklarını düşünürsek PlayerUnknown's Battlegrounds’un Fortnite ile birlikte son bir yılın en popüler iki oyunu olduğunu söylememiz çok da yanlış olmaz. Ancak oyunlar ne kadar popüler olurlarsa olsunlar kendilerini güncellemedikleri ve oyuna yeni içerikler eklemedikleri sürece eninde sonunda popülerliklerini kaybedeceklerdir. Bu nedenledir ki Bluehole Studio, PlayerUnknown's Battlegrounds’a getirecekleri bir sonraki içerik için dünyaca ünlü çizgi roman yayıncısı DC ile iş birliği gerçekleştirdi.

DC ile gerçekleştirilen iş birliği neticesinde DC evreninin sevilen iki karakteri Joker ve Harley Quinn, kostümleri ve makyajları ile birlikte PlayerUnknown's Battlegrounds oyuncuları ile buluşacak. Harley Quinn beyaz perdede yalnızca bir kez gözüktüğünden kostümünü tahmin etmek çok zor değil. Fakat Joker, farklı oyuncular ve farklı kostümlerle pek çok kez beyaz perdede yer aldı. Ancak Bluehole, oyuna getirecekleri Joker karakteri için 2016 yılında vizyona giren Suicide Squad filminde Jared Leto’nun canlandırdığı Joker karakterini seçti.

Daha önce Epic Games, bir diğer popüler battle royal oyunu olan Fortnite’a Avengers: Infinity War’ın süper kötüsü Thanos karakterini getirmiş, böylece sinema severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise Bluehole, benzer bir taktik ile Joker ve Harley Quinn karakterlerini oyuna getiriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu iki karakter oyunda yalnızca kostüm olarak yer alacak. Yani Fortnite’taki Thanos gibi ek güçlere sahip olmayacaklar. PUBG’de Cadılar Bayramı etkinliği henüz sona ermiş değil. Bu nedenle bu iki karakterin kostümlerinin ne zaman oyuna ekleneceği tam olarak bilinmiyor.