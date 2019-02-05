Oynaması Tamamen Ücretsiz Titanfall Yayınlandı

PC'de oynaması ücretsiz battle royale arayışında olanları doyuracak yepyeni bir oyun geldi: Apex Legends.

Her ne kadar içimiz dışımız 'battle royale' temalı oyunlarla dolmuş gibi görünse de aslında piyasada ciddi bir boşluk mevcut. Ciddi bir atmosferi olan, Fortnite gibi cel-shade grafikler barındırmayan, buna karşın ücret ödemeden de oynanabilen battle royale oyunu arayışında olan oyuncular için bomba bir haberimiz var: Apex Legends, Xbox One ve PS4 ile aynı anda yayınlandı.

Eğer Titanfall'ı ayıla bayıla oynayanlardansanız, bu oyundan daha iyi bir alternatifiniz olamazdı çünkü oyun, Titanfall'ın multiplayer modlarıyla hemen hemen aynı. Tıpkı diğer EA Games oyunlarında olduğu gibi Origin üzerinden yayınlanan yapıma hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz.

Oyun, bir YouTube yorumunda söylenildiği gibi adeta Eminem albümü gibi piyasaya düştü. Kimsenin beklemediği bir anda yayınlanan oyunu denemek için buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Merak edenler, yayınlanan fragmanı ve oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirler: