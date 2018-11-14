Pudingin Kurşunu Geçirmediği Enteresan Deney (Video)

National Geographic kanalında yayınlanan programda çeşitli tatlılara ateş eden araştırmacılar, hangisinin kurşun geçirmez olduğunu bulmaya çalışıyor.

Çırpılmış krema, dondurma, çikolata şurubu ve puding. Bunlar bir restoranın tatlı menüsü değil, birazdan izleyeceğiniz deneyde kurşun geçirmezlikleri teste tutulacak olan dört lezzetli tatlı.

Tatlıları çok ince iki plastik levha arasına dolduran araştırmacılar, bu levhaların arkasına da birer karpuz koymuşlar. Karpuz patlarsa, o tatlının kurşun geçirmez olmadığı oldukça şatafatlı şekilde ortaya çıkıyor. Sonuçta belgesel Amerikan yapımı, gidip deliği kontrol etmekten daha eğlenceli bir şeyler koymaları lazım. Ekip, tatlılara 12 kalibrelik tüfekle ateş edilerek hangisinin daha kurşun geçirmez olduğunu bulmaya çalışmış.

Belgeselin sonunda hangi tatlının kurşun geçirmez olduğu ortaya çıkarken, bunun sebebi de kısa ve öz şekilde anlatılıyor.