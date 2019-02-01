Nike'ın Adapt BB hamlesine cevap vermek isteyen Puma, yapay zeka destekli spor ayakkabısın piyasaya sürdü.

Yakın dönemde herkesin ayağında olması beklenen, kendi kendine bağlanabilen bluetooth destekli ayakkabı kervanına Puma da katıldı. Puma Fi isimli ayakkabı, şu an için sadece Apple Watch ve iPhone ile kumanda edilebiliyor.

Muadillerinin aksine, ayakkabının bağcığını dil kısmını telefonda olduğu gibi aşağı yukarı kaydırararak da açabiliyorsunuz. PUMATRAC uygulaması ile kontrol edilen ayakkabının satış fiyatı ise 330 dolar olarak belirlendi. Nike Adapt BB'den 20 dolar daha ucuz olması, ayakkabının tercih edilmesi için bir sebep olarak gösterilebilir.

Elbette ayakkabının çalışma mantığını anlatarak ifade etmek çok güç. O yüzden sizleri Engadget tarafından yapılan görüntülü incelemeyle baş başa bırakıyoruz.