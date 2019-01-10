Punisher’ın 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı: Çok Kan Döküldü

Punisher'ın ikinci sezonunda fazlasıyla kan dökülecek gibi görünüyor.

Frank Castle, Netflix’in The Punisher dizisinin ikinci sezonunda cinayet turnesine kaldığı yerden devam etmek için geri döndü. Aşağıda görebileceğiniz fragmandan da anlayacağınız üzere, çok da bir şeyin değiştiğini söyleyemeyiz.

Jon Bernthal’ın oynadığı Castle, fragmanda bir sürü silahla donanmış, karavanda maskeli bir çetenin peşinden koşarken suçluluk içerisindedir. Ancak bu onu, mermileri kullanmaktan alıkoymaz.

“Ölen ben değilim evlat, öldüren kişi benim” derken seksenlerden fırlamış bir Arnold Schwarzenegger filmini de andırmıyor değil.

Punisher’ın ikinci sezonu 18 Ocak tarihinde Netflix’te olacak. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.