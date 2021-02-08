Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg şehrinde bulunan PIK nötron reaktöründe enerji üretimini başlattı. PIK nötron reaktörü projesi, 1970'li yılların başında başlatılmıştı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ikinci büyük şehir olan St. Petersburg'da yer alan ve dünyanın en büyük nötron kaynağı olarak gösterilen PİK nötron reaktöründe enerji üretimini başlattı.

PİK nötron reaktörü, Kurçatov Enstitüsü Ulusal Araştırma Merkezi'nde bulunan St. Petersburg B.P. Konstantinov Nükleer Fizik Enstitüsü'nde bulunuyor ve dünyanın en büyük nötron kaynağı olma özelliğine sahip.

PİK nötron reaktöründe enerji üretimi başladı

Törene video konferans ile katılan Vladimir Putin, "Sizlere başarılı ve verimli bir çalışma diliyorum. Rusya Bilim Günü vesilesiyle sizleri tebrik ediyor ve Bilim ve Eğitim Konseyi toplantısına davet ediyorum" dedi. Putin, enstitünün önemli geleneklere ve uzman yetiştirme konusunda eşsiz bir seviyeye sahip olduğunu dile getirdi.

PİK reaktörü projesi, 1970'li yılların başında başlatıldı ve 16 yıl sonra, 1986 yılında reaktörün inşaatının ilk aşaması tamamlandı. Proje, aynı yıl içerisinde gerçekleşen Çernobil Nükleer Santrali felaketinden sonra güvenlik sebebiyle revize edildi. Çeşitli uluslararası denetimlerden geçen PIK nötron reaktörü projesi 2011 yılında fiziksel testler için 100 W kapasiteyle çalıştırılmaya başlanmıştı.

İnternet sitesindeki tanıtım yazısına göre PIK reaktörü benzerlerinden farklı yapan şey; reflektördeki artan nötron akışı, yüksek akışlı nötron kapanın varlığı ve aktif bölgedeki materyallerin maruz kalma potansiyeli. Çalışmaya başladığında reaktör kompleksinde nötron kaynağı ve bir düzine deneysel istasyon bulunacak.