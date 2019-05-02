Rusya'yı Küresel İnternet Ağından Çıkaracak Yasa İmzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın küresel internet ağından çıkıp ulusal internet ağına dönmesinin yolunu açan yasayı imzaladı.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Rusya, internet bağlantısı konusunda son derece radikal bir kararı yürürlüğe koydu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni Rus İnternet Yasası’na göre Rusya, olası bir teknik arıza ya da tehlike durumunda tüm ülkeyi Dünya Çapında Ağ’dan (WWW) çıkarabilecek.

Yasa, Rus iletişim ağının merkezileştirilmesine yol açıyor. Böylece siber tehditler, teknik arızalar ya da farklı durumlarda ülkenin internet servis sağlayıcıları, Rusya’nın internetini küresel internet ağından çıkarabilecekler. Böylece Rusya, dünyanın geri kalanından bağımsız bir ulusal internet ağına sahip olacak.

Rusya’nın sürekli olarak siber saldırılara maruz kalan bir ülke olduğunu düşünürsek ağ bağlantısının okyanus ötesindeki yabancı sunuculardan kesilmesi mantıklı bir hamle gibi görünebilir. Bununla birlikte internet bağlantısı merkezileştirileceğinden tüm internet trafiği izlenebilecek ve sansürlenebilecek.

Rusya’daki büyük şirketler, Putin’in bu ulusal internet hamlesine destek veriyorlar. Kullanıcılar tarafındaki genel endişe ise internetin Çin benzeri şekilde ağır bir sansüre maruz kalması. Rusya, geçtiğimiz dönemde olası bir tehlike durumu için tüm ülkenin internetini küresel ağdan kesmeyi test etmişti.