Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevirmenliğini yapan Darya Mandrova, mesleğinin en zor yanlarını anlattı. Konuşma genelinde basın mensuplarından yakınan Mandrova, zaman zaman liderlerin bile bu zorlukla karşılaştığını belirtti.

Çevirmen olmak pek de kolay bir iş değil. Üstelik devlet başkanlarının yanında çevirmenlik yapıyorsanız, her şey çok daha zor olabilir. Zira ufacık bir gaf ya da yanlış çeviri, iki ülke arasında kriz çıkmasına yol açabilir. Şimdi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevirmenliğini yapan Darya Mandrova, bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Putin ile ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın görüşmesiyle ilgili konuşan çevirmen, mesleğinin en zor yanlarını anlattı.

Rossiya 1 isimli televizyon kanalına konuşan Mandrova, liderlerin görüşmesini zorlaştıran bir numaralı hususun basın mensupları olduğunu söyledi. Dünyanın en güçlü devletlerinin başkanlarının bir araya gelmesinin heyecan verici olduğunu kabul eden çevirmen, yine de çıkan kargaşalar nedeniyle işlerini yapmakta zorlandıklarını belirtti. "Çevirmenlerin işini en çok zorlaştıran şey muhtemelen oluşan yaygaradır." diyen Darya Mandrova, mesleğinin en zor yanını bu şekilde açıkladı.

"Biden-Putin zirvesinde kaos çıktı"

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen Joe Biden ile Vladimir Putin'in görüşmesi sırasında yaşananları anlatan Mandrova, bu görüşme sırasında adeta kaos çıktığının altını çizdi. Görüşmeye gelen gazetecilerin kopardığı yaygaranın ABD'li delegeler tarafından bağırılarak düzene sokulmasının kaosa yol açtığını belirten çevirmen, başkanların bile o anlarda zorluk yaşadığını ifade etti.

“Giriş konuşması tercüme edilirken kameralar çok fazla ses çıkarır ve sıklıkla hiçbir şey duyulmaz” ifadelerini kullanan Darya Mandrova, o anlarda bir çevirinin yanlış anlaşılma ihtimalinin ağır sonuçlara yol açabileceğini, bu baskı altında çalışmanın hiç de kolay bir şey olmadığını belirterek açıklamasını tamamladı...