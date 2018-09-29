Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, verdiği bir röportajda son üç yıl içerisinde altı bin korsan sitenin engellendiğini ifade etti.

İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Federal Denetim Hizmeti Başkanı Alexander Zharov, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile bu hafta yaptığı görüşmede milyonlarca Rus şirketinin barındırdığı kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularını ele aldı.

Putin, Zharov’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Son üç yıl yıldır, fikri mülkiyet haklarını koruma yasası görevini yerine getirmekte. Hak sahiplerinden gelen şikâyetlerin çoğu filmlerle alakalı. Üç yıl içerisinde yerel şirketler tarafından altı binden fazla şikâyet geldi, şikâyetlerin çok küçük bir kısmı ise bazı sebeplerden ötürü Moskova Şehir Mahkemesi’nde davalar yürüten Batılı şirketlere ait.”

Zharov, Putin’e, telif hakları hususunda harekete geçen üç tarafın olduğunu söyledi: Şikâyetleri oluşturan hak sahipleri, bu hususta ne yapılacağına karar veren Moskova Şehir Mahkemesi ve telekom şirketlerinin “bekçi köpekleri”. Zharov, toplamda, korsan sitelere karşı kayda geçmiş 17,000 şikâyet bulunduğunu ifade etti.

Putin ise buna şöyle yanıt verdi: “Birkaç yıl önce, Rusya’nın internet ortamı korsanlar için adeta bir cennetti. Herhangi bir film anında yüzlerce ve binlerce kaynakta yayınlanıyordu ve insanlar bunları kötü kalitelerde bile olsa izliyorlardı. Yine de olan buydu. Şimdi ise durum farklı, altı bin kaynağa erişim engellendi ve bu tür on bir bin içerik de silindi. Rus sinematografi tarihinde ilk kez, çok iyi bir filmimiz (Move Up) üç milyar ruble hasılat elde etti (45.5 milyon dolar). Bu, aynı geliri elde eden ve gişe rekorları kıran ABD yapımı olan yalnızca bir filmle karşılaştırılabilir.”