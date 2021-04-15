QCY, kulaklık dünyasında yüksek kaliteyi uygun fiyatla sunan en önemli markalardan biri olarak kabul ediliyor. Özellikle T serisi bluetooth kulaklıkları sayesinde neredeyse her kullanıcıya hitap eden bir model sunuyor diyebiliriz. Benzersiz bir müzik deneyimi yaşamak isteyenler için QCY marka en iyi 10 bluetooth kulaklığı listeledik.

Bluetooth kulaklık piyasası eskiden birkaç büyük markanın tekelinde olan ve onların sunduğu yüksek fiyatlar nedeniyle yalnızca küçük bir kesime hitap edebilen bir sektördü. QCY ve benzeri pek çok farklı marka da güçlü performansa sahip bluetooth kulaklıklar üretmeye ve bu başarılı ürünleri uygun fiyata kullanıcıya sunmaya başladıktan sonra artık neredeyse herkes bir kablosuz kulaklık sahibi oldu diyebiliriz.

Piyasada hala yüzlerce hatta binlerce lira ödeyerek sahip olabileceğiniz kulaklıklar bulunuyor. Elbette, fiyatı yüksek ürünlerin de kendilerine has öne çıkan özellikleri olacaktır. Ancak QCY gibi markalar müzik dinlemek ya da arama yapmak amacıyla yani standart kullanım için alınan ürünler konusunda oldukça başarılılar. Oldukça uygun fiyata kalite bir müzik deneyimi sunan en iyi QCY marka bluetooth kulaklıkları listeledik ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık.

QCY marka en iyi 10 bluetooth kulaklık:

QCY T1C / 109 TL

QCY T5 TWS / 123 TL

QCY T7 / 133 TL

QCY T8 / 155 TL

QCY T12 TWS / 149 TL

QCY L1 Neckband / 180 TL

QCY T6 / 186 TL

QCY T10 / 196 TL

QCY T9 / 189 TL

QCY E1 ANC / 200 TL

Hem kulak içi hem de kaliteli ses aktarımı için özel aparata sahip QCY E1 ANC

Fiyatı: 200 TL

120 mAh batarya gücüne sahip olan QCY E1 ANC modeli, 2 saatte tam şarj oluyor ve ortalama 5 - 7 saat kullanım ömrü sunuyor. CVC gürültü engelleme teknolojisine sahip olan modelin üzerinden telefon görüşmeleri için özel bir aparat bulunuyor. Aparat biraz kaba duruyor ancak bu sayede net bir ses aktarımı sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tam kablosuz arayanlar için piyasadaki en uygun kulaklıklardan QCY T9

Fiyatı: 189 TL

ABS ve silikon karışımı sert bir malzemeden üretilmiş olan QCY T9, güçlü yapısı sayesinde çarpmalara ve düşmelere dayanıklıdır. 2 saatte tam şarj olan modelin kulaklıkları ise kutu içinde 1 saatte tam şarj olurlar. Şarj kutusu tam doluyken kulaklıkları 5 kez şarj edebiliyor. Surround stereo ses sistemine sahip olan QCY T9, 10 metre menzil içerisinde başarıyla çalışıyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer hem tam kablosuz hem de uzun kulaklık tasarımı arıyorsanız QCY T10

Fiyatı: 196 TL

Tam şarjda 21 saat kullanım ömrü sunan QCY T10 modeli, 10 dakikalık hızlı şarj ile tam 1 saat kullanım süresi sunduğunu iddia ediyor. Ergonomik yapısıyla her kullanıcının kulağı için uyumlu bir model olan QCY T10, hassas kulaklıklar için bile dengeli ve geliştirmiş bass yapısına sahip bir ses sistemi sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sporda kullanıma ideal QCY T6

Fiyatı: 186 TL

QCY T6 bluetooth kulaklık modeli, listedeki tüm ürünlerden farklı olan tasarımı ile dikkat çekiyor. Tasarım, spor yaparken müzik dinlemek isteyenler için özel olarak geliştirilmiştir. Toplamda 30 saat kullanım ömrü sunan kulaklıkları şarj kutusu ile 4 kez şarj etmek mümkün. Dilediğiniz cihaza kolayca bağlanan ve bağlandığı cihazı bir daha unutmayan QCY T6, kablosuz kulaklıkların yarattığı düşme korkusunu ortadan kaldırıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kulak içi ve ara kablolu olan taşıması kolay bir tasarım: QCY L1 Neckband

Fiyatı: 180 TL

Qcy L1 Neckband bluetooth kulaklık modeli için kablolu kulaklıklardan kablosuza geçiş sürecinin bir ürünü diyebiliriz. Ürünün iki kulaklığı birbirine bağlayan bir kablosu var ancak cihaz ile aktarımı tamamen kablosuz olarak sağlıyor. Elbette, kablo ile kullanmanın da sunduğu pek çok avantajın tadını çıkarmanızı sağlıyor. Tam kablosuz kulaklıklardan emin olmayan kullanıcılar için ideal bir ürün. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bluetooth 5.1 ve 4 saat müzik dinleme imaknı sunan QCY T12 TWS

Fiyatı: 149 TL

Sahip olduğu bluetooth 5.1 teknolojisi ile güçlü bir bağlantı sunan QCT T12 TWS modeli, bağlı olduğu cihazla arasındaki mesafe 10 metreyi aşana kadar başarıyla çalışmayı sürdürüyor. Gürültü engelleme özelliği olmayan model, 4 saat müzik dinleme ve 3,5 saat konuşma süresi sunuyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Airpods'tan hallice ama çakma Airpodslar gibi güvensiz değil: QCY T8

Fiyatı: 155 TL

QCY T8 bluetooth kulaklık modeli, kullanıcıları bile şaşırtan bir bağlanma hızına sahip. Daha önce bağlanmış olduğu bir cihaz ile yeniden bağlanması için şarj kutusunun kapağını açmanız yeterli olacaktır. Sunduğu akıllı algılama özelliği sayesinde, kulaklıkları kulağınızdan çıkardığınız anda dinlemekte olduğunuz müzik duruyor. Kulaklıkları yeniden kulağınıza taktığınız zaman ise müzik 15 saniye içinde yeniden başlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir üstteki kulaklığın alt modeli ve daha sade tasarıma sahip versiyonu QCY T7

Fiyatı: 133 TL

13 mm sürücü, HIFI kalite ses sistemine sahip olan QCY T7 bluetooth kulaklık modeli, tam şarjda ortalama 17 saat kullanım ömrü sunuyor. Type-C bağlantı ile hızlı şarj özelliği de olan model, bluetooth 5.1 teknolojisi ile güçlü bir bağlantı kalitesi sunuyor. Ortam gürültü önleme özelliği ile müzik dinlerken ya da telefonla konuşurken net bir aktarım sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun moduna sahip olan QCY T5 TWS

Fiyatı: 123 TL

QCY T5 TWS bluetooth kulaklık modelinin listedeki ürünler arasında en öne çıkan özelliği bir oyun moduna sahip olması. Oyun modunu aktif hale getirdiğiniz zaman oyun oynadığınız ya da film izlediğiniz sırada oluşabilecek ses aktarım gecikmeleri minimuma iniyor. Toplam 25 saat çalışma süresi sunan QCY T5 TWS, sahip olduğu Realtek yonga seti ile bass ve tiz seslerde gerçekçi bir performans yakalıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Piyasadaki en uygun fiyatlı QCY kulaklığı T1C

Fiyatı: 109 TL

380 mAh batarya gücüne sahip olan QCY T1C bluetooth kulaklık modeli, oldukça şık ve kullanışlı yapısı ile dikkat çekiyor. Toplam 5 saat kullanım ömrü sunan model, bağlı olduğu cihazla arasındaki mesafe 10 metreyi aşana kadar başarıyla çalışmayı sürdürüyor. Bluetooth 5.1 teknolojisi ile güçlü bir bağlantı kalitesi sunuyor ve kulaklık üzerinden müzik kontrolü yapmanızı sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Güçlü ses performansını uygun fiyata sunan QCY markasının dikkat çeken en iyi bluetooth kulaklıklarını listeledik ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık. Ürünlerin fiyatları farklı alışveriş sitelerinde yapılan kampanyalar nedeniyle değişiklik gösterebilir.