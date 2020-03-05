Çinli siber güvenlik şirketi Qihoo 360, CIA bağlantılı hackerların 11 yıldır Çin'in havacılık ve ekonomi sektörlerine saldırılar düzenlediğini ileri sürdü. CIA'in hedefleri arasında internet şirketleri ve devlet kurumları da bulunuyor.

ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında çeşitli başlıklarda devam eden gerilim devam ediyor. Son olarak Çinli bir siber güvenlik şirketi olan Qihoo 360, CIA bağlantılı hackerların 11 yıldır Çinli havacılık ve enerji sektörlerine, bilimsel araştırma merkezlerine, internet şirketlerine ve devlet kurumlarına saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Wikileaks'in 2017 yılında yayınladığı CIA'in dijital casusluk araçlarını, bulduğu kötü niyetli yazılımlarla karşılaştırarak projeyi ortaya çıkaran Qihoo 360, havacılık sektörüne yönelik saldırıların "önemli insanların seyahat programlarını" takip etmek için yapılmış olabileceğini iddia etti.

ABD ile Çin arasında siber gerginlik

Elde edilen kötü niyetli yazılım örneklerine dair bir katalog yayınlayan Qihoo 360, bunun yanında yazılımların yaratılma saatlerinin analizine de yer verdi. Bu analize göre, kötü niyetli yazılımlar ABD'nin doğu yakasındaki saat diliminin çalışma saatleriyle uyuşuyor.

ABD ve Çin arasındaki siber casusluk suçlamaları yeni değil. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, Çin'in ABD'deki şirketlerin fikri mülkiyet haklarına yönelik saldırılarını gündemde tutarken Çin hükümeti bağlantılı hackerların da siber casusluk yaptığını ileri sürüyor. Geçen ay ABD'nin kredi raporlama ajanslarından Equifax'a yönelik Çinli askeri hackerların saldırdığı iddiası gündemi sarsmıştı. Bu nedenle 4 Çinli hackera suçlama yöneltilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından daha önce ortaya atılan iddialara göre, son yıllarda 45 Amerikan şirket ya da devlet kurumunu etkileyen hack olaylarının arkasında aslında Çin hükumeti bulunuyordu. İddiaya göre Çin, APT10 adlı Çinli bir hack grubuna üye olan Zhu Hua ve Zhang Shilong’a, Birleşik Devletlere bağlı kritik şirket ve kurumlardan hassas bilgiler çalması için sponsor olmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang da, yakın zamanda yaptığı açıklamada ABD'yi 'hacker imparatorluğu' olarak nitelendirmiş ve "Gerçekler, bir kere ABD'nin uluslararası siber alanda en büyük telekulak ve tam anlamıyla hacker imparatorluğu olduğunu göstermiştir. Telefon dinleme faaliyetleri gerçek bir haydutluk, kanunsuzluk ve kargaşa noktasına ulaştı" demişti.