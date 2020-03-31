QuakeCon, Koronavirüs Salgını Sebebiyle İptal Edildi

Birçok yönden gündelik hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs; E3, Gamescom ve MWC gibi birçok etkinliğin ardından bir etkinliğin daha iptal edilmesine neden oldu. Organizatörler, QuakeCon’un iptal edildiğini duyurdu.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs, daha önce Mobil Dünya Kongresi, UEFA Avrupa Şampiyonası gibi farklı alanlarda birçok etkinliğin ertelenmesine sebep olmuştu. Virüs salgını sebebiyle ertelenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Her yıl video oyun yatırımcısı ZeniMax Media tarafından alt kuruluşlarının projelerini tanıtmak için düzenlenen QuakeCon, dünya genelinde yaklaşık 850 bin kişiyi etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildi.

QuakeCon iptal edildi:

QuakeCon resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Son haftalarda, bu sene 25’incisi düzenlenecek olan QuakeCon’u nasıl devam ettirebileceğimize dair uzun süre boyunca tartıştık. Tüm lojistik zorluklar ve belirsizliklerle birlikte COVID-19 salgınıyla karşılaştık. Oldukça zor bir karar alarak bu seneki QuakeCon’u iptal ettik” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca çalışanların, gönüllülerin, katılımcıların, sponsorların ve oyuncuların güvenliğinin ve sağlığının en önemli öncelikleri olduğu ve böyle bir dönemde insanların toplu şekilde bir araya gelmesinin doğru hissettirmediği ifade edildi. 1996 yılından beri düzenlenen QuakeCon, bu sene 6 / 9 Ağustos tarihleri arasında Teksas’taki Gaylord Texan Resort ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecekti ancak sosyal mesafe uygulamasının nisan ayının sonuna uzatılması sebebiyle QuakeCon’u başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli olan çalışmalar ve planlamaların yapılması imkânsız hâle geldi.

Organizasyon iptal edilmiş olsa da organizatörler, bu sene QuakeCon’un nasıl düzenlenebileceğine dair beyin fırtınası yapmaya devam ediyor. 1990’ların ortalarından bu yana düzenlenen bu etkinlikte, özellikle DOOM, The Elders Scrolls Online ve Quake ile ilgili oldukça önemli duyurular gerçekleştiriliyordu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte, Fallout 76 ve DOOM Eternal ile ilgili oldukça önemli bilgiler açıklanmıştı.