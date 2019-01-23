Apple ve Qualcomm Yollarına Yeniden Devam Mı Ediyor ?

Apple Hücresel Sistemler Mimarisi Direktörü Matthias Sauer, Qualcomm'un vazgeçilmez olduğunu ima etti.

Apple ile Qualcomm 4G Modem üzerinden yürüyen tartışma, aryık yılan hikayesine döndü. Hatta dava süreçleri o kadar ileri boyutlara ulaştı ki, bazı iPhone'lara satış yasağı kondu.

Eğer iPhone'unuz henüz yasaklı statüde değilse, bugün de mutlu olmak için bir bahaneniz bu olabilir.

Qualcomm 4G Modem İle İlgili Apple Ne Söylüyor?

Son birkaç hafta devam eden dava sürecinde; Apple yöneticilerinin sunmuş oldukları belgeler ve raporlar son derece dikkat çekici. Bu raporlardan önce, kısaca iki kuruluşun yaşadığı çatışmanın geçmişine bakalım.

2011 yılında her iki kuruluş anlaşma yaptı.

2013 yılında modem sözleşmesi tekrar müzakere edilmeye başlandı.

2013 yılında Qualcomm her bir cihaz için telif hakkı istedi.

2019 Ocak 18’de Apple ve Qualcomm yeniden mahkemede karşı karşıya geldi.

İşte hepimiz için sürpriz olan da buydu. Apple Hücresel Sistemler Mimarisi Direktörü Matthias Sauer; 4G LTE cihazlarına geçiş işlemleri tamamlanırken, Qualcomm standartlarının tüm kriterleri karşıladığını ifade etti.

Bunun anlaşılması ise bildiğiniz üzere tatsız bir deneyime dayanıyor. 4G özellikli iPhone 5’in piyasaya sürülmesi normal şartlarda, 2012 yılında gerçekleşecekti. Ancak Apple; Intel, Ericsson ve Broadcom'un tedarikçi olarak seçilmesi istenilen sonuçların alınmasını engelledi.

Tüm bu sonuçlar bize gösteriyor ki; Qualcomm ile Apple, birbiri için çok büyük destek sağlayan iki büyük kuruluş. Her ne kadar çoğu zaman dava süreçleri devam etse de, bu iki şirket çok uzun zaman bir süre beraber devam edecek.

2 şirket ilgili tüm dava sürecini ve raporlarını Webtekno ekibi olarak takip etmeye devam edeceğiz.