Bildiğiniz üzere Apple'a yaşattığı sıkıntılı günlerden sonra terleme sırası Qualcomm'a gelmişti ve şirket için hiçbir şey eskisi gibi olmayacağa benziyor.

Qualcomm'un adını son dönemde ürettiği çiplerden çok Apple ve Intel ile arasındaki gerginlikler sebebiyle duyar olduk. Şirket Apple'a büyük bir darbe indirerek iPhone'ların satışlarını önce Çin'de sonra da Almanya'da yasaklattı, mahkeme kararına uymayan Apple'ın başına uğraşacak yeni işler çıktı.

Ancak tüm bu gelişmelerden zararlı çıkan tek taraf Apple olmadı. Intel'in gündeme getirmesinden sonra Amerikan Federal Ticaret Komisyonu, Qualcomm'a karşı rekabeti engellediği ve pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle dava süreci başlattı.

Dava süreci boyunca yaşanacak her türlü gelişme Apple'ı ve diğer pek çok şirketi yakından ilgilendiriyor çünkü eğer dava sonucunda Qualcomm'un işleri yürütme şekli kusurlu bulunursa sektörde büyük değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

Qualcomm'un patentlerinin lisansını satarak elde ettiği gelir, şirket için en büyük kazanç kaynaklarından biri ancak lisans almayan müşterilerine çip de satmama gibi sektörü zora sokan uygulamaların, dava neticesinde değişmesi umut ediliyor. Bu da Qualcomm'un şimdiye kadar izlediği iş modelini değiştirmesi anlamına geliyor.