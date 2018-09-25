Qualcomm, Apple'ı Hırsızlıkla Suçluyor

Apple ve Qualcomm arasında uzun süredir devam eden sorunlara bir yenisi daha eklendi ve Qualcomm, Apple'a 'sırlarını' çaldığı ve Intel ile paylaştığı gerekçesiyle dava açtı.

Qualcomm ile Apple, bir yıl öncesine kadar birlikte çalışan iki şirketti ve Qualcomm, tüm iPhone cihazların modemlerini üretiyordu. Ancak geçtiğimiz senenin sonlarında bir tür patent davası ortaya çıktı ve her iki şirket de karşı davalarla hukuki bir savaş başlattı. Apple, bu hukuki mücadelenin kazananı oldu ve sonrasında da Qualcomm yerine Intel ile çalışmaya başladı.

Fakat anlaşılan Qualcomm'un pes etmeye niyeti yok çünkü şirket şu an Apple ile yeni bir hukuki mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Yeni dava gerekçesi ise Apple'ın Qualcomm'a ait bilgileri çalarak Intel'e sızdırması. Geçtiğimiz sene gerçekleşen dava süreci boyunca Qualcomm'un avukatlarının pek çok hata yaptığı ve Apple karşısında kaybetmesinin gerekçesinin de bu olduğu söyleniyordu ve şimdi bu yeni dava ile Qualcomm dersine iyi çalışmış görünüyor.

Apple, Qualcomm ile ortaklık yürütürken daha iyi entegrasyon ve geliştirme için Qualcomm ürünlerinin tasarım detaylarına erişim iznine sahipti. İddialara göre şirket sonrasında bu erişim sayesinde elde ettiği bilgileri ve Qualcomm çiplerinin özelliklerine ait detayları Intel ile paylaşmaya başladı. Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nce yürütülecek olan davanın detayları ise henüz belirsizliğini koruyor.