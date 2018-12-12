Çin'deki satış yasağına rağmen satışlarına devam eden Apple'a Qualcomm'dan tepki geldi.

Apple, şu anda Qualcomm ile patent ve telif hakları konusunda geniş kapsamlı bir hukuk savaşı içerisinde. Bu haftanın başlarında Qualcomm, Çin'de iPhone satışlarında bir ihtiyati tedbir aldı ancak iPhone'lar satılmaya devam etti.

Qualcomm’un avukatları, fotoğraf düzenleme ve dokunmatik ekran kullanarak uygulamaları yönetme ile ilgili patentler nedeniyle geçici bir tedbir almayı başardılar.

Mahkeme kararına cevap olarak Apple, ihlalin yalnızca iOS'un daha eski sürümleri için geçerli olduğunu söyledi. Şirket, iOS 12 yazılımının Qualcomm'un patentlerini ihlal etmediğini savundu. Tüm telefonları iOS 12 ile birlikte gönderildiği için Apple, tüm mevcut iPhone modellerini satmaya devam ettiğini belirtti.

Tabii ki Qualcomm bu durumdan memnun değil. Qualcomm, CNBC aracılığıyla mahkemeye “iPhone’ların kutularından çıkarılıp satıldığı” ile ilgili bir kanıt sundu. Şirket, mahkemenin ihtiyati tedbirini korumasını ve Apple'ın cihazları satmasını engellemesini istiyor.

Kararının tüm iPhone'lara mı yoksa sadece eski yazılımla satılan telefonlara mı uygulanacağı hala bilinmiyor.

Dava devam ediyor ve Apple karara itiraz edeceğini şimdiden söylemiş durumda. En nihayetinde iPhone satışları konusundaki bir yasağın yürürlüğe girmesi durumunda Apple’ın son zamanlarda yaşadığı sorunlar fazlasıyla artacaktır.