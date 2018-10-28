Qualcomm, Apple'ın kendilerine ödememiş olduğu 7 milyar dolar değerinde telif ücreti olduğunu mahkemede beyan etti.

Qualcomm, Cuma günü gerçekleşen bir mahkeme celsesinde Apple’ın kendilerine yaptıkları telif hakkı ödemelerinde 7 milyar dolar geride olduğunu açıkladı. Qualcomm, iPhone cihazları için yıllardır işlemci temin eden bir şirket.

Apple ve Qualcomm bir davanın içine dahil olmuş durumdalar. Apple, Qualcomm’u adil olmayan patent lisanslama uygulamalarıyla suçluyor. Dünyanın en büyük mobil yonga üreticisi Qualcomm ise bunun karşılığında Apple’ı patent ihlali ile suçlamıştı. Qualcomm, San Diego’da federal mahkemesinde gerçekleşen duruşmalardan birinde Apple’ın ödememiş olduğu telif ücretlerinin ne kadar olduğu hakkında yorumda bulundu. Apple ise Qualcomm’a borçlu olduğu telif ücreti miktarına itirazda bulundu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Qualcomm’un kendilerini yongaları iPhone cihazlarda kullandıkları her sefer için patent ücreti ödemeye zorladığını açıkladı. Qualcomm ise bu uygulamaların yasal olduğunu ve Apple’ın Qualcomm’un iş modelini yok etmek istediğini söyledi.