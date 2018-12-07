Mobil işlemci yongaları üretiminde dünyanın en başarılı şirketlerinden olan Qualcomm, Microsoft’un mobilleşme sürecinde çok önemli bir yere sahip olacak. Fanı olmayan, hafif, ince ve hızlı bilgisayarlar için kullanılacak 7nm mimariye sahip Qualcomm 8cx, resmen duyuruldu.

Intel’i mobil işlemci yongası üretiminde köşeye sıkıştıran Qualcomm, artık fazlasıyla mobil cihazlara benzeyen yeni nesil bilgisayarlar için çalışıyor. Bu bilgisayarlar, işlemci yongaları açısından mobil cihazlara fazlasıyla benziyor. Qualcomm, daha hafif, faha ince ve yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanmak üzere yeni işlemciler geliştiriyor.

Bugün dünyanın ilk 7 nanometrelik mimarisine sahip bilgisayar işlemci yongasıyla karşımıza çıkan Qualcomm, her yıl düzenlediği Snapdragon Teknoloji Zirvesinde fırtınalar estirdi. Snapdragon 8cx ile karşımıza çıkan firma, önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen bir diğer bilgisayar platformu Snapdragon 850’ye göz kırptı.

Tıpkı akıllı telefonlar gibi her zaman açık olacak Windows 10 yüklü bilgisayarlarda kullanıcak bu fansız Snapdragon 8cx, Kryo 495 CPU ve Adreno 680 GPU’ya sahip. Aynı zamanda Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisiyle günümüzün en hızlı şarj olan ve en verimli enerji tüketimi yapan işlemcilerinden olduğunu söyleyebiliriz.

Firmanın Aqstic ses teknolojisi, kablosuz ses aktarımı için geliştirdiği aptX HD desteği ile gelen Snapdragon 8cx, Cortana ve Alexa gibi sesli asistanları destekleyecek. USB Type-C ve 4K Yüksek Dinamil Aralık (HDR) görüntü desteği sunan işlemci, X24 LTE modeme sahip. Bu da kullanıldığı bilgisayarların hücresel veriye bağlanabileceğini gösteriyor. Snapdragon 8cx şu anda bilgisayar üreticilerine hitap eden bir prototip. 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren onu yeni nesil bilgisayarların içerisinde görmeye başlayacağız.

Qualcomm 8cx Bilgisayar Platformu’nun tüm özellikleri: