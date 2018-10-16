Qualcomm'dan yapılan açıklamada yeni bir wi-fi çipi ailesinin geldiği bildirildi. Saniyede 10 gb gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşabilen bu çipler laptoplar, telefonlar, routerler gibi cihazlarda kullanılabilecek.

Pek çok oyuncu, online oyunlarda Wi-Fi bağlantısını yetersiz bulduğu için kablolu bağlantıyı tercih ediyor. Qualcomm'un yeni çipleri ise kablosuz bağlantının da 5G kadar hızlı olmasını sağlayacak, ancak talep görmesinin önünde engeller var.

Wi-Fi teknolojisinin değişmekte olduğunu, yakın zamanda üretilecek cihazların Wi-Fi 6 denen bir yapıyı destekleyeceklerini biliyoruz. Wi-Fi 6 ile kablosuz bağlantılar bir miktar hızlanacak olsa da, öyle devrim niteliğinde bir hız artışından kimse bahsetmiyor. Qualcomm'un geliştirdiiği çip ailesi ise bu yapıdan tamamen ayrı. Zaten hedef kullanıcı kitlesi arasında ortalama kullanıcılar yok.

Bu çipler daha çok WiGig adı verilen bir sisteme uygun olacaklar. VR ile çalışmalar yapanlar, kısa mesafede yüksek hızda veriyi kablosuz göndermek isteyenler için üretilen çiplerin işe yaraması için, önlerinde hiçbir engel bulunmaması gerekiyor. Hiçbir engel derken, kelimenin gerçek anlamıyla hiçbir engel. Alıcı ile gönderen arasından geçen bir insan, aradan atlayan bir kedi ya da kapatılan bir kapı gibi engeller bağlantıyı sekteye uğratıyor. Evlerde kullandığımız wifi, denizdeki dalgalar gibi bir noktadan etrafa yayılırken, WiGig teknolojisindeki veriler ise hortumdan tutulan su gibi belli bir doğrultuda gidiyor. Bu yüzden de alıcı ile gönderenin birbirlerini görebilmeleri gerekiyor.

Qualcomm'un üstünde çalıştığı çip ailesi, WiGig teknolojisini hedef alıyor. Etkili menzili 10 metreden 100 metreye, hızını da 10 Gbps'ye kadar çıkartan çip sayesinde veri akışı da oldukça hızlanıyor.

Daha önce, oyuncular için tasarlanmış ROG Phone da WiGig özelliğini kullanmıştı. Qualcom, Facebook'la beraber geliştirmekte oldukları evlere kablosuz internet bağlantısı projesi Terragraph için de WiGig üzerinde çalıştığını açıkladı. Yine de bu teknoloji daha önce pek talep görmemişti. Önümüzdeki yıl çıkacak ürünlerde göreceğimiz reklam etiketleri de WiGig'den ziyade Wi-Fi 6 uyumluluk üzerine olacak gibi.