Almanya'da Apple iPhone 7 ve 8'in Satışı Yasaklandı

Telif hakkı sebebiyle Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 8 akıllı telefonlarının Almanya'da satılması yasaklandı.

California, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın başı telif haklarıyla her zaman olduğu gibi şimdi de dertte. Almanya'da telif hakkı sebebiyle dava edilen Apple, artık iPhone 7 ve iPhone 8 modellerini Almanya'da satamayacak. Apple'ın Almanya'daki iPhone 7 ve 8 satışlarının yasaklanmasının sebebi olarak ise karşımıza Qualcomm çıkıyor.

Bahsi geçen iPhone 7 ve iPhone 8 akıllı telefon modellerinin barındırdıkları Intel çiplerinin ve Apple'ın malzeme sağlayıcı Qorvo'nun, Qualcomm'un halihazırda sahip olduğu bir patenti ihlal ettiği ortaya çıktı. İhlal edilen patentin Qualcomm'a ait "sinyal gönderilirken bataryadan tasarruf yapmayı sağlayan" bir teknoloji olduğu biliniyor.

Apple iPhone XR, Xs ve Xs Max modelleri Apple'ın Almanya'da bulunan mağazalarında satılmaya devam edecek ancak ihlal edilen patent sebebiyle iPhone 7 ve iPhone 8 modelleri, bundan böyle Apple'ın Almanya'daki kendi mağazalarında satılmayacak. iPhone 7 ve 8 akıllı telefonları yine de Apple yetkili satıcılarından ve operatörlerden satın alınabilir durumda olacak.