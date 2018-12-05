Qualcomm, Ultrasonik Parmak İzi Tarama Teknolojisini Tanıttı

Qualcomm, optik parmak izi okuyucuların en ciddi alternatifi olacak ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını tanıttı. Tarayıcının fiziksel tarayıcı kadar hızlı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Qualcomm, Hawaii’de gerçekleşen Snapdragon Teknoloji Zirvesi sırasında en yeni amira gemi işlemcisi Snapdragon 855’in yanı sıra biyometrik güvenlikte en yeni nesil teknoloji olan Qualcomm 3D Sonic Sensor adlı ekrana gömülü parmak izi tarama teknolojisini tanıttı.

2018 yılında pek çok farklı akıllı telefonda ekrana gömülü parmak izi tarayıcı gördük. Fakat bu tarayıcıların tamamı optik sensör kullanıyordu ve görsele dayalı bir sistem olduğu için hem her koşulda düzgün çalışmıyor hem de %100 güvenlik sağlamıyordu.

Qualcomm’un 3D Sonic Sensor teknolojisi ise ekran altında yayılan titreşimler sayesinde radar teknolojisi ile benzer bir işleyişi benimsiyor ve titreşimlerin oluşturduğu kırılmalar ile kullanıcının parmağını üç boyutlu olarak tarayabiliyor.

Daha da önemlisi Qualcomm’un iddiasına göre Qualcomm 3D Sonic Sensor teknolojisi, yağlı ya da kirli parmakları dahi tanıyabiliyor. Ayrıca optik teknoloji yerine titreşim teknolojisi kullanıldığından ekran ışığı, tarayıcının kullanıcıyı tanımasını engellemiyor.

Yeni Qualcomm 3D Sonic Sensor teknolojisinin ne kadar hızlı çalıştığı şu an için bilinmiyor ancak optik tarayıcılara çok daha hızlı ve güvenli bir alternatif oluşturacağı düşünülüyor. Söz konusu teknolojinin ilk kez Samsung Galaxy S10 ile tüketicilere sunulması bekleniyor.