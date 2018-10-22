Qualcomm, Google Chrome'un ARM Versiyonunu Geliştiriyor

Qualcomm CEO'sunun yaptığı açıklamaya göre şirket, ARM işlemcili Windows 10 yüklü cihazlar için Google Chrome'un ARM versiyonunu geliştiriyor.

İddialara göre Qualcomm, Google Chrome web tarayıcısının Windows 10’a yönelik olacak şekilde ARM versiyonu üzerinde çalışmakta. Qualcomm CEO’su Miguel Nunes, kendisine şirketin Chrome’u ARM’ye uyarlayıp uyarlamadığı sorulduğunda "Çalışıyoruz" cevabını verdi. Nunes, “Halen farklı PC üreticileri ve tasarımlarla çalışıyoruz. Muhtemelen gelecek yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak. Her PC üreticisi lansman tarihinin ne olacağını kendi seçecek; ancak şu anda aktif olarak bunun üzerinde çalıştığımızı söyleyebilirim” dedi.

CEO’nun yaptığı bu açıklama pek anlaşılır olmasa da görünüşe göre Qualcomm’un PC üreticisi ortakları, Chrome’un ARM versiyonunu ürettikleri yeni PC’ler ile birlikte sunacaklar. Ancak umuluyor ki Chrome’un ARM versiyonu yalnızca bu bilgisayarlara özel olarak kalmaz ve ARM işlemcili Windows 10 yüklü bir cihaza sahip olan herkes Chrome’un web sitesini ziyaret ederek tarayıcının bu sürümünü indirebilir.

Bu Chrome versiyonu üzerinde yapılan çalışmaya Google’ın dahil olup olmadığı ise belli değil. Qualcomm Google’ın yardımı olmadan, ücretsiz olarak sunulan Chromium web tarayıcısını kullanarak da bu projeyi pekala geliştiriyor olabilir.