Qualcomm, Yeni İşlemcilerinin GPU'larını Güncelleyecek

Qualcomm, dün duyurusunu yaptığı yeni mobil işlemcileriyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Teknoloji devi, yeni işlemcilerinin GPU'larının Google Play Store üzerinden güncelleneceğini söyledi. Qualcomm, akıllı telefon sektörünün kurallarını baştan yazmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Qualcomm, dün düzenlenen bir etkinlikte 2020 yılında üretilecek amiral gemisi telefonlara güç verecek olan Snapdragon işlemcilerini duyurdu. Dünkü açıklamaların ardından Qualcomm'un yeni işlemcileriyle ilgili önemli özellikler kamuoyu ile paylaşılmış oldu ancak bu işlemcilerle ilgili belki de en büyük detay, bugün ortaya çıktı.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre "Snapdragon 865", "Snapdragon 765" ve "Snapdragon 765G" isimli işlemcilerin GPU'ları, Google Play Store üzerinden güncellenecek. Yani tüketiciler bundan sonra, tıpkı Nvidia ve AMD'nin ekran kartlarını kullanıyorlarmış gibi güncellemeler alacaklar. Qualcomm'un yeni uygulaması, akıllı telefon sektörüne büyük bir yenilik kazandıracak.

Sürücü güncellemeleri, özelliklerle de bilgisayarlar için kritik bir öneme sahiptir. Çünkü donanım üreticilerinin sunduğu güncellemeler, ilgili donanımla ilgili performans sorunlarını giderir, yazılım uyumluluğunu artırır ve bilinen sorunların giderilmesine yardımcı olur. Qualcomm'un son atağıyla birlikte de artık, akıllı telefonların grafik işleme birimleri de güncellenecek.

Qualcomm'un Google Play Store üzerinden sunacağı güncellemeler, akıllı telefonların genel grafik performansını yükseltecek. Ayrıca bu güncellemeler sayesinde mobil oyun sektörü de rahat bir nefes alacak çünkü artık, oyunlarla bu işlemciler arasında herhangi bir uyumluluk sorunu yaşanması halinde Qualcomm, sunacağı güncellemelerle bu sorunları giderebilecek.

Qualcomm'un bu yeni hizmetiyle ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. Şöyle ki Qualcomm, GPU'ları için yazılım güncellemelerini sadece gelecek nesil işlemcilerinde uygulayacak. Yani Qualcomm'un şu an için piyasada bulunan GPU'ları, bu güncellemeleri almayacak. Ancak buna rağmen Qualcomm'un yeni hizmeti, akıllı telefon sektörünü derinden etkileyecekmiş gibi görünüyor.

Qualcomm'un yazılım güncelleme işleminin nasıl olacağı şu an için tam olarak anlaşılabilmiş değil. Tüketicilerin Google Play Store üzerinden güncelleme alacakları bir gerçek ancak bu güncellemeleri daima yüklenmek durumunda mı olacak yoksa tüketiciler, istemedikleri takdirde sürüm değişikliği yapmayabilecekler mi şu an için bilinmiyor. Teknoloji tutkunları, uzunca bir süre daha Qualcomm'u konuşacaklarmış gibi görünüyor.