Qualcomm ve Apple arasında başlayan patent geriliminin ardından Amerika Federal Ticaret Komisyonu (FTC) olaya dahil olmuş ve sonrasında Qualcomm'a karşı bir dava açılmıştı.

Teknoloji devleri her geçen gün yeni gelişmelere imza atarken bir yandan da sektördeki büyük rekabetin üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Özellikle Apple'ın son dönemde bu anlamda hayli zor zamanlar geçirdiğini söylemek mümkün. Şirket önce Huawei ile karşı karşıya kaldı ve Çin'de ciddi anlamda kullanıcı kaybetti. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Qualcomm ile aralarında yaşanan patent tartışmaları sebebiyle bazı ülkelerde iPhone satışlarında kısıtlamalar meydana gelmişti.

Apple ve Qualcomm arasındaki gerilimin sebebi ise Qualcomm'a göre Apple'ın patent ihlalinde bulunmasıydı. Ancak bu patent konusunun gündeme gelmesi Qualcomm için çok da iyi olmadı çünkü bu kez de FTC gözlerini Qualcomm'a dikti ve şirketin 'lisans yoksa çip de yok' politikası mercek altına alındı. FTC, bu uygulamanın haksız rekabet ortamı yarattığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

Dava süreci devam ederken Qualcomm İcra Kurulu Başkanı Steve Mollenkopf konuyla ilgili ilk savunmasını yaptı. Mollenkopf'a göre Qualcomm'un bu uygulaması yalnızca şirketin kendisi için değil tüm sektör için en doğru olanı. Çünkü şirket patent ve lisanslamadan elde ettiği geliri yeni teknolojilere yatırım olarak kullanıyor ve bu sayede daha hızlı ve çeşitli gelişim gösteriyor.

Ancak Qaulcomm'un bu savunması, sektörde tekel haline gelmiş olduğu fikrini değiştirmeye yetmeyecek gibi görünüyor. Dava bir süredir devam ediyor ve nihayetinde sonuç ne olacak, merak ediliyor. Çünkü dava sonucunda hem Qualcomm için hem de Apple ve Intel gibi şirketler için pek çok şeyin değişeceği düşünülüyor.