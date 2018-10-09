Mart ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında CEO Steve Mollenkopf'a oy vermeyen hissedarları yatıştırmak isteyen Qualcomm, yönetim kuruluna iki yeni isim ekleyerek toplam üye sayısını 14'e çıkardı.

Akıllı telefon işlemcisi denince akla ilk gelen şirket olan Qualcomm, yönetim kuruluna iki yeni üye ekledi. Bugün bir açıklama yapan Qualcomm, bir mikrodenetleyici üreticisi olan Lam Research Corp CEO’su Martin Anstice ile Birleşik Devletler’de bir abur cubur markası olan Mondelez International Inc’in eski başkan ve CEO’su Irene Rosenfeld, Qualcomm’un yeni yönetim kurulunda yer alıyorlar.

Qualcomm, bir yandan mobil platformlarında büyümeyi ve sürekliliği korumak isterken bir yandan da 5G teknolojisine geçiş sürecinde öncü şirketlerden biri olmayı hedefliyor. Son derece deneyimli olan Martin Anstice ve Irene Rosenfeld, bu hedeflerine ulaşma yolunda Qualcomm’a büyük destek sağlamaları bekleniyor. Qualcomm’un yönetim kurulunu genişletmesindeki bir diğer neden ise Mart ayında mevcut CEO Steve Mollenkopf’a oy vermeyen hissedarları bir nebze de olsa yatıştırmak.