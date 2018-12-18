Qualcomm, nesnelerin internetini popülerleştirebilecek bir yonga seti üretti.

San Diego temelli, yarı iletken tasarım devi Qualcomm, IoT (nesnelerin interneti) modemi için yeni bir yonga seti geliştirdiğini duyurdu. Yeni 9205 serisi LTE modemler, şirketlerin, yonga tasarımıyla birlikte IoT cihazların yapmasını sağlayacak, böylelikle birçok bağlantı türü eskisine oranla daha ucuza mâl olacak.

Qualcomm yeni yonga setini, geniş yelpazedeki IoT uygulamaları için hedefliyor ve bu çok yönlü yazılım platformuyla birlikte IoT kullanımı oldukça ileri taşınacak.

Qualcomm’un, 9205 serisi LTE modemleri hakkında bilinen bazı şeyler:

Yeni modemler, geniş bir yelpazede LTE tabanlı IoT iletişimini destekleyecek. Bunlara, şirketlerin şu an IoT cihazlar için kullandığı LTE CatM1, NB-IoT ve eGPRS modemleri de dâhil.

Cihazlar, yönetimi kolay ve yapımı ucuz olan yeni modemlere göre üretildi. 9205 serisi modem, %40 daha az materyal gerektirecek ve önceki modellerin sadece yarısı boyutlarında olacak. Üretim maliyetleri düşerken, fiyatları da düşecek böylece şirketler, daha ucuza daha küçük modemler üretebilecek.

En önemlisi ise yeni yonga setleri, öncüllerine göre daha fazla enerji tasarrufu yapacak. Qualcomm’un yeni modemleri, %70 daha az enerji tüketimi sözü veriyor. Bu da tasarımcılara iki farklı kullanışlı seçenek sunuyor. Birincisi, cihazın boyutunu aynı tutarak, batarya kapasitesini geliştirebilirler, ikincisi, yonga setinin küçülmesiyle birlikte cihazları da küçültebilirler.

IoT cihazlar için hücresel bağlantı sağlayan şirketleri en çok düşündüren şey maliyet ve kapsama alanıydı. Qualcomm’un 9205 modemi sayesinde şirketlerin bu problemleri de ortadan kalkabilir.