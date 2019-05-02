ABD’li teknoloji devi Apple, Qualcomm’a bir defaya mahsus olmak üzere 4,5 milyar dolar ödeme yapacak.

Büyük firmalar arasındaki ticaret ve anlaşmalar, normal bir insanın günlük yaşamında karşısına çıkan anlaşmalardan daha farklı oluyor. Qualcomm ile Apple arasında da benzer bir anlaşma söz konusu. Kaldı ki bu anlaşmanın içinde bir de dava bulunuyor.

Apple ve Qualcomm, patent konusunda oldukça karışık bir anlaşmaya sahip. Mahkemeye gitmişliği bile olan bu anlaşmada, Qualcomm’un ikinci çeyrek rakamlarına göre Apple’ın Qualcomm'a 4,5 ila 4,7 milyar dolar arasında tek seferlik bir ödeme yapması gerekecek.

Qualcomm’un Apple'dan gelecek para hariç genel performansı oldukça iyi. Beklentilerin üstüne çıkan firma, yüzde 5 büyüyerek 5 milyar dolar ciroya ulaşmayı başardı.

Şirketin CEO’su Steve Mollenkopf, bu çeyrekte beklenenden daha iyi bir performans sergilediklerini ve tahminlerini de aştıklarını ifade etti. CEO, bu durumun şirketin sıkı kalite yönetiminin ve yatırımların sonucu olduğunu söylüyor. Mollenkopf ayrıca Apple ile yeni bir anlaşma yaptıklarını ve Apple'la daha uzun süre müşteri-satıcı ilişkisi içerisinde olmak istediklerini belirtti.

Apple’ın ödemesi Qualcomm’un bir sonraki dönem defterine işlenecek. Ayrıca bu lisans geliri Apple’ı üçüncü çeyrekte bir kez daha ödeme yapmaya itecek. Yine de Çin’de yavaşlayan telefon pazarını ve Apple’ın satışlarındaki düşüşü göz önüne alınca Qualcomm’un kazancının o kadar da fazla olmayacağını söyleyebiliriz.

San Diego merkezli firma, 5G telefonların gelişiyle birlikte piyasanın tekrar hareketlenmesini bekliyor. Qualcomm muhtemelen Apple’ın 5G yongalarını da sağlayacak. Firma halihazırda pek çok amiral gemisi telefona yonga üretimi gerçekleştiriyor.