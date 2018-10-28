Qualcomm’un hızlı şarj teknolojisi olan Quick Charge, akıllı telefon kullanıcılarına harika bir şarj süresi sunuyor.

Snapdragon 660, Snapdragon 670, Snapdragon 710 ve Snapdragon 845'e sahip akıllı telefonlarda kullanılabilen QC 4+ teknolojisiyle yetinmeyen Qualcomm, Hong Kong'da düzenlediği 4G / 5G Zirvesi'nde 32W hızlı şarj sunacak QC 5 teknolojisini duyurdu.

Quick Charge'ın piyasadaki son sürümü 18W hızlı şarjı desteklerken buna karşın Huawei’nin SuperCharge'ı gibi rakip teknolojiler, 40W'a kadar hızlı şarj olanağı sunuyor. Ayrıca OPPO Super VOOC, 50 W'a kadar hızlı şarj sağlarken Meizu'nun mCharge teknolojisi, 55W'a kadar hızlı şarj olanağı sunabiliyor.

Qualcomm'a göre Quick Charge 5.0 hızlı şarj teknolojisi, 32W'a kadar hızlı şarj ve 15W'lık kablosuz şarjı destekleyebilecek. Mevcut Quick Charge 4+ teknolojisi güç hattını bir yerine iki parçaya bölerek şarj sırasında telefon ısınmalarını önlüyor ve şarj esnasında telefonun sıcaklığını 3 santigrat derece düşürüyor.

Snapdragon 855 (veya Snapdragon 8150)' e sahip akıllı telefonlara geleceği konuşulan Qualcomm'un yeni nesil şarj teknolojisi olan QC 5'in bu yılın sonunda tanıtılması planlanıyor.