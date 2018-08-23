Qualcomm: Galaxy S10, iPhone’lar Kadar İyi Olacak

Akıllı telefon sektörünü merkezine alan mobil işlemci teknolojileri, artık 7 nanometrelik mimariye sahip yongalarla şekilleniyor. Bu durumda günümüz amiral gemilerinde yer alan 10 nanometrelik işlemciler artık eski teknoloji sayılıyor. Peki Qualcomm, yonga rekabetini nasıl değerlendiriyor?

Huawei, Samsung, OnePlus gibi kalburüstü üreticiler, 2019’dan itibaren 7 nanometrelik mimariye sahip mobil işlemci yongalarını kullanmaya başlayacak. Android ekosisteminin bu 7 nm yongalı ilk telefonu ise Huawei Mate 20 olacak. Bayrak yarışında Çinli devin rakiplerine ciddi bir gol attığını söylemek mümkün, çünkü işlemcisini kendi üretiyor.

Apple ise kendine has işlemciyle karşımıza çıkan bir diğer firma olarak, Eylül ayında tanıtacağı 3 yeni iPhone modelinde 7 nm’lik yonga olan A12’yi kullanacak. Rekabetin diğer tarafında bir süre önce Apple ile yolları ayrılan Qualcomm var. Bu firmanın yaptığı işler ise hiç küçümsenecek boyutta değil. Apple’a verdiği destek sonlanınca şirket, Samsung gibi devlerle olan ortaklığını genişletti. Hatta ürettiği işlemciler, dizüstü bilgisayarda kullanılacak kadar güçlüler.

Qualcomm, BGR.com’a yaptığı bir açıklamayla önümüzdeki yıl göreceğimiz Samsung Galaxy S10’un, Eylül ayında çıkacak yeni iPhone modelleri kadar iyi bir işlemciye sahip olacağını söyledi. Bu işlemcinin ise Snapdragon 855 olması bekleniyor. Apple’ın A12’si, Huawei’nin Kirin 980’i ve Qualcomm’un Snapdragon 855’i rekabetin üçlü zirvesi olacak.

Qualcomm, 7 nm’lik mimarinin 5G özellikli ilk modemi olması beklenen Snapdragon X50 uyum sağlayacağını da belirtiyor. Yani Snapdragon 855, istenildiğinde 5G özellikleri taşıyan bir işlemci olabilir. Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un CEO’su DJ Koh’un yaptığı açıklamalara göre Galaxy S10, 5G teknolojisini desteklemeyecek. Buna rağmen SD 855 ile gelecek olması bize Qualcomm’un stratejisini gösteriyor. Firma aynı işlemcinin 5G’li ve 5G’siz iki farklı modelini üretebilir.

İşlemci rekabetinin aslında 4. bir tarafı daha var: Samsung. Firma, ürettiği amiral gemilerinde hem Snapdragon hem de onlara muadil olan Exynos işlemcilerini kullanıyor. Samsung, her iki işlemciyi de tercih ettiği için, onu sadece kendi işlemcisini kullanan Huawei ile bir tutmak uygun yaklaşım olmaz. Sadece aklınızda bulunsun: Ülkemizdeki Samsung’lar, firmanın kendi işlemcisi olan Exynos ile geliyorlar. Galaxy S10’un da bu verilerden hareketle 7nm’lik Evynos işlemciyle geleceğini anlıyoruz.

Samsung’un 5G deteği sunmayı planladığı ilk cihazı ise katlanabilir gövdeye sahip Galaxy X isimli cihazı olacak. Bu telefonu 2019’un ilk çeyreğinde hep birlikte göreceğiz.