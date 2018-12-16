Qualcomm, iPhone XR ve Xs'in Satışını da Yasaklatmak İstiyor

Çin'de Qualcomm ve Apple arasında yaşanan satış yasağı savaşları durulmayacak gibi görünüyor. Mahkemenin Qualcomm'u haklı bulmasıyla iPhone X ve daha eski iPhone modellerinin satışının Çin'de yasaklanması sonrası Qualcomm, yeni bir hamleyle gözünü yeni iPhone modellerine dikti.

Bilindiği gibi pazartesi Qualcomm ve Apple arasındaki mahkemede alınan kararla iPhone 6'dan iPhone X'a kadar çıkan tüm modellerin ithalatı ve satışı yasaklandı. Alınan kararın 2018'de piyasaya sürülen iPhone XR ve Xs modellerini kapsamadığı açıklanmıştı. Fakat Qualcomm, bu karardan tam olarak memnun değil gibi görünüyor. Çip üreticisi firmanın sonraki hedefi Çin'de iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinin satışını da yasaklatmak.

Teknoloji dünyasının iki devi arasındaki savaşın, patent uygulamaları ve lisans bedellerinde anlaşma sağlanana kadar devam etmesi bekleniyor. ABD kökenli iki şirketin, bu savaşı yabancı bir ülkede vermesi ise oldukça ilginç bir durum. Bu durumun devamı, Çin'de replika cihazların üretim ve satışlarında patlamaya neden olabilir.

Apple'ın elindeki en büyük koz, Foxconn gibi Çinli üreticilere sağladığı istihdam gibi görünüyor. Şirket, bu tarz üretici firmalarda 5 milyon kişinin çalıştığını ve yasakların çalışanları etkileyebileceğini söylüyor. Qualcomm'un bu hamlesiyle iyice kızışan bu şavaşın nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.