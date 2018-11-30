Birçok teknolojik gelişmenin açıklanması beklenen teknoloji zirvesi, canlı yayınla dünyanın birçok yerinden izlenebilecek.

5G hücresel servisi nihayet geliyor ve bu gelişmenin 2019’da hücresel endüstrisinde çok büyük bir etki bırakması bekleniyor. Tüm dünya 5G teknolojisine geçmeye hazırlanıyor ve ABD ile Güney Kore 2019’un ilk yarısında 5G'ye geçen ülkeler olacak. Yılın kalanında ise Avrupa ülkeleri ve Çin 5G'ye geçiş yapacak.

Bu da demek oluyor ki bu ülkelerde yaşan insanlar daha hızlı bir internet deneyimi yaşayabilecek ve hızlı internet sayesinde birçok yeniliğin de kapıları aralanacak. Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf ise 5G’nin kablolu TV’lerin sonu olabileceğine ve 25 yıldır hücresel endüstrisindeki en büyük değişimin 5G olacağına inanıyor.

Qualcomm, 5G’ye geçişteki kilit aktörlerden bir tanesi ve 4-6 Aralık tarihleri arasında Hawaii, Maui’de gerçekleşecek olan Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Qualcomm’un yapacağı bu teknoloji zirvesi, kullanıcılara canlı olarak aktarılacak. Canlı yayını buradan izleyebilirsiniz.

Teknoloji zirvesinde 5G, yapay zeka, IoT (nesnelerin interneti) gibi konulardaki bazı gelişmelerin açıklanması bekleniyor.