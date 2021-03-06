Qualcomm Snapdragon 775'in Özellikleri Ortaya Çıktı

Qualcomm'un yakında tanıtması beklenen Snapdragon 775 yonga setinin özellikleri bugün Xiaomiui tarafından paylaşıldı. Topluluk tarafından paylaşılan özellikler, yeni yonga setinin iyi bir performans sunacağını gösteriyor.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden birisi olan Qualcomm, yakın zamanda yeni yonga seti Snapdragon 775 ve 775 5G'yi çıkarmayı planlıyor. 2,3 GHz frekansa kadar ulaşabileceği söylenen yeni yonga setinin ilk olarak hangi telefonlarda yer alacağı da geçtiğimiz günlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı.

Qualcomm Snapdragon 775'in yer alacağı ilk telefonlardan birisinin Xiaomi Mi 11 Lite olacağı söyleniyordu. Bugün de Xiaomi kullanıcılarının topluluğu Xiaomiui, yeni telefonda yer alacak yonga setinin özelliklerini ortaya çıkardı. Gelin, 5 nm teknolojisiyle üretilecek yeni yonga setinin özelliklerine bakalım.

Snapdragon 775 neler sunacak?

Paylaşılan bilgilere göre Snapdragon 775 yonga seti, Kryo 6xx serisi işlemci çekirdeklerini kullanacak. Fakat bu çekirdeklerin nasıl değerlere sahip olacağı henüz belli değil. Bunun yanı sıra yonga seti, LPDDR4X 2.400 MHz ve LPDDR5 3.200 MHz RAM desteğini de telefon üreticilerine sunacak.

Bağlantı tarafındaysa yonga seti, Wi-Fi 6E, Bluetooth Milan, LTE Cat 18 ve mmWave ve Dual 5G desteklerini sunuyor. Kamera kısmında 4K 60 FPS video desteği, aynı anda üç adet 28 MP'lik lensin çalıştırılması, 64 MP ve 20 MP lenslerde aynı anda 30 FPS hızında video çekimi imkânlarını sunuyor.

Qualcomm'un kâğıt üstünde iyi görünen bu donanımının gerçek dünyada nasıl bir performans göstereceğini henüz bilmiyoruz. Ancak söylentilere göre Qualcomm Snapdragon 775 yonga seti, Snapdragon 855 yonga setine benzer seviyede bir performans sunacak.