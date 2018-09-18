Son dönem işlemci mimarisi trendinin geldiği nokta 7 nanometrelik boyutlar oldu. Artık mobil cihazlardaki işlemciler daha ufak ve çok daha yüksek performansa sahip. Hatta Qualcomm’un üzerinde çalıştığı Snapdragon 8180, gelen ilk detaylara göre bilgisayarları besleyecek kadar güçlü.

Qualcomm, günümüzün en büyük mobil işlemci üreticisi olarak gözünü bilgisayarlara dikti. Firmanın Snapdragon 835 ve 485 modelleri özel versiyonlarıyla dizüstü bilgisayarlarda kullanılsalar da, doğrudan Snapdragon ailesine üye bir bilgisayar işlemcisi görmedik. Snapdragon 8180’in büyük avantajı, bir mobil işlemci boyutunda olup bilgisayarlar da çalışabilmesi.

Üretim aşamasında “Poipu” kod adını aldığı söylenen Snapdragon 8180, Qualcomm’un bir zamanlar Snapdragon 1000 adındaki unutulmuş projesiyle aynı hedefi taşıyor.

Son dönem amiral gemisi akıllı telefonları güçlendiren Snapdragon 845 üzerinde 5.3 milyar mikro-transistör var. Apple’ın iPhone Xs, Xs Max ve XR’da kullandığı A12 Bionic işlemcisiyle Huawei’nin P20 ve Mate 20 serisinde kullandığı Kirin 980 6.9 milyar transistörle geliyor. Snapdragon 8180’in 7 nanometrelik mimarisinde ise tam 8 milyar transistör olduğu söyleniyor.

"Qualcomm Snapdragon 8180 (SCX8180), Snapdragon 1000 (SDM1000) ya da 'Poipu' olarak bilinen yonga, 8,5 milyar transistöre sahip. (Daha önce de söylediğim gibi çip, 7nm'de mimaride ve 20x15mm ölçülerindedir). Bunu 835 (3 milyar), Apple A12 Bionic (6.9 milyar) ile karşılaştırın ve Qualcomm için ne kadar büyük bir adım olduğunu görün."

İddialara göre 8180’in ihtiyaç duyduğu güç, 15 watt ile sınırlı. Bir diğer detaya göre işlemciyi, Apple’ın da A12 Bionic çiplerini üreten Çinli dev TSMC üretecek.

Snapdragon 8180 hakkında henüz çok fazla detay paylaşılmadı, ancak bu işlemciyi yakın zamanda daha sık duyabiliriz. Şimdilik önümüzdeki yıllarda Qualcomm’un Intel ve AMD gibi devlere nasıl karşı koyacağını düşünmekle yetiniyoruz.