Qualcomm, Hawaii'de gerçekleştirdiği teknoloji zirvesinin ilk gününe 3 yeni akıllı telefon işlemcisini duyurarak başladı. Şirket, üst seviye işlemcisi Snapdragon 865'in yanı sıra, entegre 5G modemle gelecek Snapdragon 765 ve 765G'yi ortaya çıkardı.

Qualcomm, Tech Summit'te ilk olarak Snapdragon 855 ve 855+'in devamı niteliğinde gelecek amiral gemi işlemcisi Snapdragon 865'i duyurdu. Yeni işlemci X55 5G modemini destekliyor ancak dahili modemle gelmiyor. Yani entegre çözüm sunan telefonlar yerine, pahalı ve güç tüketimi yüksek 5G telefonlar görmeye devam edeceğiz.

Gelişmiş yapay zeka performansına sahip olan üst seviye işlemci, grafik özelliklerinde yüzde 25'e varan artış vadediyor. Yeni işlemci önümüzdeki yılın başlarında Oppo, Xiaomi, ZTE ve diğer ortaklardan gelecek amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alacak.

Teknoloji zirvesinde duyurulan diğer işlemciler Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G ise entegre bir 5G modeme sahip ve daha uygun fiyatlı telefonlarda görülecekler. HMD Global, Snapdragon 765 mobil işlemcisini telefonlarına taşıyan ilk şirketlerden biri olacak.

Qualcomm, önümüzdeki iki gün boyunca yeni işlemcilerini tanıtacağından, yeni yonga setleri hakkında çok fazla detay paylaşmadı. Snapdragon 865'in işlem gücü, 15 TOPS (Saniyede 15 Trilyon İşlem) kapasitesiyle Snapdragon 855'in iki katından daha fazla ve gelişmiş yapay zeka motoruna sahip.

Snapdragon 865, 30fps'de 8K video çekme ve 60fps'de 8K video çözümleme desteği sunuyor. Snapdragon 765 ve 765G'nin ise 4K çözünürlükte, HDR10 kalitesinde video kaydı ve 192 megapiksellik kamera sensörleri için destek gibi gelişmiş özellikler sunduğu belirtiliyor.

Qualcomm ayrıca 3D Sonic Max adlı yeni nesil ultrasonik parmak izi sensörü teknolojisini de açıkladı. Bir önceki neslinden 17 kat daha büyük bir tanımlama alanı sunduğu ve aynı anda iki parmağın doğrulanması için destek verildiği söyleniyor.