Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 865, yeni nesil akıllı telefonlara profesyonel görüntü kalitesi yakalayabilme fırsatı sunuyor. Şirket, yeni işlemcisinin 8K video performansını gösteren ilk görüntüleri yayınladı.

Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 865 işlemcisi, önümüzdeki hafta tanıtılacak Samsung Galaxy S20 ile birlikte bu yılın amiral gemisi akıllı telefonlarına güç verecek. Qualcomm, bugün yeni işlemcisi tarafından desteklenen bir donanım kullanılarak kaydedilen 8K çözünürlüklü bir video örneği yayınladı.

Snapdragon 865'de yer alan Spectra 480 görüntü sinyali işlemcisi (ISP), saniyede 2 gigapiksel veri işleyebiliyor. Ayrıca teorik olarak 200 MP fotoğraf yakalayabiliyor ve aynı anda 4K HDR video ve 64 MP fotoğraf çekebiliyor. Yani Snapdragon 865'li akıllı telefonlar, donanıma bağlı olarak profesyonel seviyede fotoğraflar yakalayabilir ve 8K video çekebilirler. Qualcomm, paylaştığı 8K videoda yeni nesil işlemcisinin neler yapabildiğini gösterdi.

Video, Snapdragon 865 işlemcili prototip bir akıllı telefonda, Sony IMX586 48 MP sensör ile elde edildi. Video kalitesini değerlendirmek zor, çünkü ortaya çıkan video gürültülü ve grenli görünüyor. Ancak bu bozulmalar YouTube sıkıştırması veya donanımdan da kaynaklanıyor olabilir.

8K videoların kısa vadede TV'lere ve akıllı telefonlara gelmesi zor görünüyor. Yine de daha net görüntüler üretmek için daha fazla ayrıntı yakalayabilen dörtlü kamera sensörleri geliştiriliyor ve gelecekte 8K videolar daha yaygın hale gelecektir. Diğer yandan 8K videoları kaydetmek için akıllı telefonlarda çok daha fazla depolama alanına ihtiyacımız olacak.

Snapdragon 865'in 8K video performansı